0
15:21
Михаил Ведерников поздравил бойцов псковского СОБРа с 28-летием отряда
14:43
«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»
13:50
Российский телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков
13:36
Госпитализированных в Великих Луках школьников выписали из больницы
12:56
Любовь Богатырева стала главой Шелковской волости
12:46
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
12:06
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
Еще новости
Общество

О строении глаза рассказала псковская молодежь студентам

Фото: пресс-служба муниципалитета

Совет по молодежной политике при главе Пскова провел акцию для псковских студентов, приуроченную ко Дню зрения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, активисты Молодежного совета и волонтеры-медики рассказали студентам о строении глаза, функциях отдельных его элементов, а также напомнили, что важно следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

Руководитель штаба волонтеров-медиков Олег Пантюхин пояснил, на какие сигналы организма обращать внимание и в каких случаях необходимо срочно обратиться к специалистам.

«Такие мероприятия уже стали традиционными, и мы считаем, что очень важно, чтобы каждый житель узнал что-то новое о своем собственном теле и более внимательно следил за своим здоровьем. Более того, на сегодняшнем мероприятии мы также раздавали средства индивидуальной защиты, чтобы в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения действующих противоэпидемических мер», – рассказал председатель Совета по молодёжной политике при главе Пскова Александр Андреев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил бойцов псковского СОБРа с 28-летием отряда
08 октября 2020
Михаил Ведерников поздравил бойцов псковского СОБРа с 28-летием отряда
«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»
08 октября 2020
«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»
Российский телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков
08 октября 2020
Российский телеведущий Михаил Кожухов приехал в Псков
Госпитализированных в Великих Луках школьников выписали из больницы
08 октября 2020
Госпитализированных в Великих Луках школьников выписали из больницы
Любовь Богатырева стала главой Шелковской волости
08 октября 2020
Любовь Богатырева стала главой Шелковской волости
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
08 октября 2020
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
08 октября 2020
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
08 октября 2020
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области

Идет загрузка...