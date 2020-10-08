О строении глаза рассказала псковская молодежь студентам

15:18, 08 октября 2020, ПАИ

Совет по молодежной политике при главе Пскова провел акцию для псковских студентов, приуроченную ко Дню зрения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, активисты Молодежного совета и волонтеры-медики рассказали студентам о строении глаза, функциях отдельных его элементов, а также напомнили, что важно следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

Руководитель штаба волонтеров-медиков Олег Пантюхин пояснил, на какие сигналы организма обращать внимание и в каких случаях необходимо срочно обратиться к специалистам.

«Такие мероприятия уже стали традиционными, и мы считаем, что очень важно, чтобы каждый житель узнал что-то новое о своем собственном теле и более внимательно следил за своим здоровьем. Более того, на сегодняшнем мероприятии мы также раздавали средства индивидуальной защиты, чтобы в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения действующих противоэпидемических мер», – рассказал председатель Совета по молодёжной политике при главе Пскова Александр Андреев.