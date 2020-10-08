Михаил Ведерников поздравил бойцов псковского СОБРа с 28-летием отряда

15:21, 08 октября 2020, ПАИ

Бойцов псковского СОБРа с 28-летием отряда поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

8 октября глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 28-й годовщине образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Церемония у здания регионального управления Росгвардии началась с возложения цветов к памятной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, погибшему в 1996 году в ходе спецоперации в Чеченской Республике.

Михаил Ведерников подчеркнул, что подразделение СОБР по праву считается элитным, и его сотрудники отбираются по особым физическим и морально-волевым качествам и выполняют самые сложные и ответственные задачи. «Ваша служба связана с риском, зачастую требует сверхчеловеческих усилий, постоянной концентрации. Вы обеспечиваете спокойствие и безопасность жителей Псковской области, являясь примером мужества и стойкости. Ваша самоотверженная служба — это залог общественной безопасности, защиты интересов нашего региона и нашего государства», — заметил губернатор.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам СОБРа, которые передают богатый жизненный и профессиональный опыт молодым бойцам, становясь для них примером мужества, стойкости и преданности Отечеству.

«Администрация Псковской области будет и дальше делать все возможное, чтобы вы служили в комфортных и достойных условиях, а ваши семьи чувствовали внимание и поддержку государства и региона», — заверил Михаил Ведерников и вручил лучшим сотрудникам подразделения Почетную грамоту и благодарственные письма.

К собравшимся обратился начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов.

«Обеспечение законности и правопорядка требует постоянного повышения уровня профессиональной подготовки. Убежден, что, сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав специального отряда быстрого реагирования и впредь будет делать все возможное для дальнейшего укрепления правопорядка как на территории Псковской области, так и за ее пределами», — подчеркнул Игорь Иванов и наградил специалистов подразделения.

С годовщиной образования личный состав СОБРа поздравил врио начальника полиции УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский, который высоко оценил значение и вклад подразделения в сохранение стабильности и спокойствия в регионе.

После торжественной церемонии глава региона с руководством специального отряда прошел по служебным помещениям регионального управления Росгвардии, ознакомился с имеющимися моделями вооружения и экипировки, в том числе новейшими образцами российского производства. Глава региона также посетил и Центр психологической помощи и реабилитации.

Специальные отряды быстрого реагирования были созданы указом президента Российской Федерации 8 октября 1992 года для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками. С 5 апреля 2016 года отряды СОБР включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Основные задачи СОБР — это участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий.

С начала 2020 года личный состав СОБР управления Росгвардии по Псковской области свыше 80 раз привлекался к проведению специальных операций. При содействии сотрудников спецподразделения задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений более 150 граждан, из незаконного оборота изъято 15 единиц огнестрельного оружия.