До +19 градусов ожидается сегодня в Псковской области

07:41, 02 октября 2026, ПАИ

В первой половине дня 2 октября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ожидается переменная облачность, без осадков, днём местами туман. Будет дуть слабый ветер западных направлений.

Температура по области днём составит от +14 до +19 градусов. В Пскове утром туман, днём – от +17 до +19 градусов.