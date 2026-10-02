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Общество

До +19 градусов ожидается сегодня в Псковской области

В первой половине дня 2 октября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Ожидается переменная облачность, без осадков, днём местами туман. Будет дуть слабый ветер западных направлений.

Температура по области днём составит от +14 до +19 градусов. В Пскове утром туман, днём – от +17 до +19 градусов.

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