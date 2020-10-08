Псковский врач-офтальмолог рассказал, как предупредить глаукому

23:31, 08 октября 2020, ПАИ

Врач-офтальмолог офтальмологического отделения Псковской областной клинической больницы Александр Васильев рассказал, как предупредить глаукому, сообщает комитет по здравоохранению региона.

«Глаукома часто не сопровождается никакими клиническими признаками, у пациента постепенно сужается поле зрения и он на это не обращает внимание. После 40 лет пациентам, особенно у которых есть наследственная предрасположенность, надо проводить профилактические осмотры, измерять глазное давление, вовремя выявленное повышение глазного давления позволит сохранить зрение намного дольше на том уровне, на котором оно есть», - отметил псковский врач-офтальмолог

По словам офтальмологов, зрительный нерв не восстанавливается. Поэтому, глаукому, нужно выявлять как можно раньше. Многие пациенты обращаются к врачам слишком поздно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 37 миллионов слепых людей и 124 миллиона человек с плохим зрением. В глобальных масштабах основными причинами нарушения зрения являются: нескорректированные аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) - 43%; катаракта (помутнение хрусталика глаза, препятствующее прохождению лучей света в глаз и приводящее к снижению остроты зрения) - 33%; глаукома (группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением зрения и атрофией зрительного нерва) - 2%.

Ежегодно каждый второй четверг октября, с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения зрения и заботе о здоровье глаз, отмечается Всемирный День Зрения.

В рамках Дня зрения, совет по молодежной политике при главе Пскова провел акцию для псковских студентов. Активисты Молодежного совета и волонтеры-медики рассказали студентам о строении глаза, функциях отдельных его элементов, а также напомнили, что важно следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.