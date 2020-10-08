Три главных итога рабочей поездки в Белоруссию назвал Михаил Ведерников

18:16, 08 октября 2020, ПАИ

Об итогах рабочей поездки в Белоруссию рассказал Михаил Ведерников во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир». Глава региона назвал основные темы, по которым стороны договорились актуализировать сотрудничество.

Во-первых, это закупка автобусов. В этом году из 249 автобусов 17 автобусов большого и очень большого класса были закуплены на МАЗе. Планируется, что в середине декабря они уже будут запущены на линию.

Кроме того, во время рабочей поездки подробно говорили и о сотрудничестве в сфере строительства.

Еще одна важной темой глава региона обозначил подписание трех соглашений между Псковским государственным университетом и тремя вузами Республики Беларусь. В рамках соглашений вузы Витебска и Пскова начнут совместно обучать студентов. Один из них – медицинский.

«На сегодняшний день, к сожалению, существует дефицит медицинских кадров. У белорусов укомплектованность медицинскими кадрами в целом составляет порядка 98-99%. У них хорошая образовательная база, поэтому мы рассчитываем в рамках отдельных программ направлять наших студентов туда на обучение. А мы в свою очередь должны сделать так, чтобы они вернулись и трудились в сфере здравоохранения на территории Псковской области», - рассказал Михаил Ведерников.