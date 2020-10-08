10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Печорском районе

18:41, 08 октября 2020, ПАИ

8 октября на 4-ом км автодороги Печоры - Качаново-Вышгородок-Пыталово произошло ДТП, где в одной из машин госпитализировал 10 летнего ребенка, сообщает «Псковская сводка».

60-летний водитель автомобиля «Renault Logan», находясь в состоянии алкогольного опьянения, обгонял через сплошную разделительную полосу автомобиль УАЗ.

После завершения манёвра иномарка зацепила обочину и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «УАЗ-Патриот», под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал водитель «Renault Logan».

В «Патриоте» находился ребёнок десяти лет. На данный момент он доставлен в Псковскую областную больницу. В автомобиле «УАЗ-Патриоте» все были пристегнуты, ребёнок находился в удерживающем устройстве.

Водитель автомобиля «УАЗ» трезв.