10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Печорском районе
8 октября на 4-ом км автодороги Печоры - Качаново-Вышгородок-Пыталово произошло ДТП, где в одной из машин госпитализировал 10 летнего ребенка, сообщает «Псковская сводка».
60-летний водитель автомобиля «Renault Logan», находясь в состоянии алкогольного опьянения, обгонял через сплошную разделительную полосу автомобиль УАЗ.
После завершения манёвра иномарка зацепила обочину и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «УАЗ-Патриот», под управлением 44-летнего мужчины.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал водитель «Renault Logan».
В «Патриоте» находился ребёнок десяти лет. На данный момент он доставлен в Псковскую областную больницу. В автомобиле «УАЗ-Патриоте» все были пристегнуты, ребёнок находился в удерживающем устройстве.
Водитель автомобиля «УАЗ» трезв.