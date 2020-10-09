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Общество

День покровителя художников и иконописцев наступил по церковному календарю

В церковном календаре на 9 октября приходится память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных ко Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскрешения дочери Иаира, и только им спаситель позволил видеть свое Преображение.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери — Деве Марии. Свое прозвище — Богослов — Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии именовал Иисуса Христа Словом Божьим.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

Много поговорок и примет существовало о первом снеге. «Не то снег, что метет, а то, что сверху идет», — говорили люди. Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий зимний снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

По легенде, однажды Иоанн Богослов чудом обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе этого святого почитали как покровителя художников и иконописцев. В этот день они молились своему небесному защитнику и просили о помощи в делах и о вдохновении.

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