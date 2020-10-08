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Общество

Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях

Фото: Федерация конного спорта Псковской области.

Впервые за последние 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях по выездке за пределами своего региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации конного спорта региона.

В прошлые выходные спортсмены конного клуба «Русское поле» Анастасия Иванова на Ланселоте и Горчакова Дарья на Валенсии приняли участие в соревнованиях по выездке на призы КСК «Гранд Стейбл», которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Федерация конного спорта отметила, что участницы выступили достойно. Анастасия Иванова выполнила норматив третьего разряда.

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