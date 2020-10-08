Как и кто на «7 Небе» слушателей веселил: Катя Ильинская раскрывает секреты прямого эфира

21:55, 08 октября 2020, ПАИ

Открываем новую главу в книге героев радиостанции «7 Неба», которая отмечает свое 22-летие. Она будет посвящена Екатерине Образцовой, известной в мире радио как Катя Ильинская. Образцовой матери, ведущей рубрики «Все звёзды», прямых эфиров, а также человеку, который положил свой голос на алтарь успеха радиостанции.

«Предложение, от которого ты не сможешь отказаться»

У микрофона Екатерина 25 лет. Началось всё с радиостанции, где наша героиня вела рубрику, обозревая газеты. Ходила в типографию, получала на руки ещё не остывший от печати выпуск, и выдавала в эфир всё самое интересное из мира политики, спорта, культуры и т.д. Там же получила псевдоним «Ильинская». Как говорит Катя: «Понятия не имею, почему Ильинская. Я пришла, мне сказали будешь Ильинская».

А как же попала на «7 Небо»?

- На «Европе» я работала с Наташей Дрейлих, которая перешла на «7 Небо» и была там музыкальным редактором. Возникла необходимость в человеке для новостных программ. Наташа мне позвонила и сказала: «У меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Попросила меня приехать на студию с пробными текстами (тогда это были музыкальные новости). Записали меня, всем понравилось… И понеслась.

Очень быстро Катю перевели в прямой эфир программы «Лестница в небо», одной из самых популярных на «7 Небе». Это был живой двухчасовой эфир. Люди звонили, общались с ведущим, передавали приветы друзьям, поздравляли с днём рождения и просили поставить любимого исполнителя. Далее по нарастающей: шоу, рубрики, интервью и джинглы. Голос Кати Ильинской стал частью имиджа радиостанции. «Радио корнями вошло мою жизнь», - говорит она. Но несмотря на востребованность в эфире, публичная жизнь её не привлекает.

- «Мне нравится то, что я делаю. Нравится владеть голосом. Но я очень не люблю внимание вокруг себя, я не амбициозный человек, но творческий, поэтому радио меня устраивает. Сидишь, говоришь, но никто тебя не видит.

Раскалённый телефон

К десятилетию «7 Неба» в эфире появилось шоу «Бодрое утро». Ведущими стали Андрей Христофоров и Екатерина Ильинская. Розыгрыши, звонки в прямой эфир, новостные вставки, постоянные споры. Использовали любые средства, чтобы разбудить Псков и подарить слушателям позитивный настрой на день.

- Это было очень классно, я бы вернулась. От эфира к эфиру нравилось всё больше. Мы всегда готовились, но основной массой были споры с Андреем и его импровизация. Однажды целый эфир спорили, сколько нужно съедать яиц. Я говорила, что следует съедать одно в день, а Андрей утверждал, что одно в неделю.

Случались и совсем комичные ситуации.

- Однажды мы позвонили женщине от лица телефонной компании. Андрей вёл разговор и говорил так, что собеседник не успел опомниться. Он попросил срочно взять полиэтиленовый пакет, обернуть им телефонную трубку, мол, сейчас будут по проводам пускать горячую воду. Жертва розыгрыша побежала искать пакет, мы услышали шуршание. В этот момент мы поняли, что стоит прекращать и Андрей «раскололся"».

Драйв и энергия ведущих приносила свои плоды. Слушатели с нетерпением ждали новой встречи, а порой выражали благодарность материально.

- У нас были поклонники. Нас кормили по утрам, нам приносили еду. Вечером оставляли конфеты, угощения. Был один товарищ, он приносил еду вкусную: манты, голубцы... Такое всё азиатское. Восхищался нами и радовался, что видит вживую.

Такими моментами был наполнен каждый эфир на протяжении двух лет. Безбашенный марафон прервал декрет Екатерины. Андрею пришлось какое-то время работать одному, но куда он без Кати.

Менялся и формат «7 Неба»: на радиостанции внимательно следили за трендами радиовещания. Стало больше музыки, меньше слов. К

На время Ганзейских дней в Пскове «7 Небо» стало рупором этого события. На волнах радиостанции были программы и прямые эфиры, где Катя проводила экскурс в историю и передавала всю важную информацию.

- Это были программы для того, чтобы люди имели представление, что такое Ганзейский союз, и какое отношение к этому имеет Псков. Разыгрывали разные призы, задавали вопросы по тому, о чём я рассказывала. Всё происходило днём, и несмотря на это было сумасшедшее количество звонков. Как только в эфире звучал джингл, телефон начинал дымиться.

Сейчас голос Екатерины звучит в программе «Все звёзды». Четыре раза в день слушатели могут почерпнуть из этой рубрики главные новости шоу-бизнеса — и насладиться голосом глашатая «7 Неба» Кати Ильинской.

Работа в удовольствие

- Я привязана к «7 Небу». Нет ощущения 22 лет работы, всё наоборот. Я готова и дальше, пока готов мой голос. Мне хочется и есть, о чём говорить. Энергия есть!

Успех родной радиостанции объясняет Катя просто:

- Мы особенные, мы родные. Для меня это любимая работа, тонус и люди, которые здесь работают. Мы «на взлёте» благодаря коллективу. Коллектив необыкновенный. Мы как сплотились, так вместе и живём!