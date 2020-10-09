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Общество

Ещё 45 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Еще 45 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 900.

За прошедший день вылечились еще 26 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 195 человек. 66 жителей области скончались от COVID-19.

«Продолжаем держать эпидситуацию в регионе под контролем. В наших силах избежать осеннего всплеска заболеваний, - отметил губернатор. - Соблюдайте требования. Будьте здоровы».

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