Ещё 45 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

23:45, 08 октября 2020, ПАИ

Еще 45 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 900.

За прошедший день вылечились еще 26 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 195 человек. 66 жителей области скончались от COVID-19.

«Продолжаем держать эпидситуацию в регионе под контролем. В наших силах избежать осеннего всплеска заболеваний, - отметил губернатор. - Соблюдайте требования. Будьте здоровы».