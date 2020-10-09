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Общество

Специальный стандарт появится для экологически чистых игрушек

В России планируют создать ГОСТ для экоигрушек, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Предполагается, что документ разработают в том числе при участии Минпромторга и Росстандарта. Научные исследования по подготовке стандарта и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 2022-му ГОСТ может быть готов, уточнила президент АИДТ Антонина Цицулина. Пока в России нет никаких документов, которые определяют качество экологически чистых детских товаров. Новый документ будет регламентировать производство продукции с повышенными потребительскими характеристиками.

По мнению эксперта, в документе следует описать требования к сырью и красителям, а также к самому процессу производства. Так, в ГОСТе надо обозначить, что экоигрушки следует производить из натуральных материалов, например дерева и несинтетических тканей. Можно допустить и использование пластмассы, но она должна быть произведена из растительных полимеров. Игрушки с пометкой «эко» можно будет направлять на вторичную переработку. Такой подход позволит делать товары, которые не наносят вреда экологии.

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