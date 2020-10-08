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Культура

Аудитория классической музыки в Псковской филармонии выросла в 2,5 раза за три года

За три года в Псковской областной филармонии аудитория классической музыки выросла в 2,5 раза. Об этом заявила директор филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live.

«Мы придерживаемся абсолютно другой линии, и вот уже три года мы даем исключительно классику. И за три года в два с половиной раза количество слушателей именно симфонического оркестра выросла», - сказала Барышникова.

Рассказывая о концерте «Кармина Бурана», который пройдет в БКЗ 17 октября, директор филармонии подчеркнула, что концерт проходит второй год подряд, поскольку в 2019 году филармония получила огромное количество восторженных откликов псковичей.

«То, что у нас был полностью продан зал, это практически уже норма. Но люди, когда уходили, были в восторге, и многие сказали о том, что хотели бы услышать это вновь. И мы решили, что, наверное, это такое произведение, которое вообще может стать репертуарным, повторяющимся из года в год либо повторяющимся два раза в год. Это действительно очень красивая музыка», - сказала Елизавета Барышникова.

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