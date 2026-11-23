Студенты ПсковГУ озвучили уральскую сказку «Серебряное копытце»

12:17, 23 ноября 2026, ПАИ

Аудиоверсию уральской сказки Павла Бажова «Серебряное копытце» записали в Псковском государственном университете. Она стала очередным выпуском аудиоколлекции проекта «В гостях у своих: живые сказки», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Героев озвучили студенты ПсковГУ разных национальностей. Перед записью с ними провели работу над интонацией. По словам организаторов, ребята вложили в каждого персонажа столько старания, что сказка зазвучала по-новому: тепло и искренне. Вместе с Дарёнкой, стариком Кокованей и чудесным козликом слушатели отправятся в уральскую тайгу – встретить чудо и убедиться, что доброта и вера в сказку всегда вознаграждаются.

Иллюстрации к выпуску предоставили победители конкурса «Живая сказка» – Приказчикова Милана и Лыткина Олеся. Конкурс рисунка и иллюстрации проходил в рамках того же проекта.

Прослушать аудиосказку можно по ссылке: vk.cc/d47Uum. Со всеми выпусками также можно будет ознакомиться в репозитории электронной библиотеки.

«В гостях у своих: живые сказки» – один из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте». Проект направлен на сближение молодёжи разных культур через сказки и традиции.