Пик коронавируса в России придется на начало ноября

11:17, 09 октября 2020, ПАИ

На начало ноября придется пик коронавируса в России. Такие данные приводит «Сбер» на портале Сбериндекс, пишет ТАСС.

При соблюдении всех мер безопасности россиянами пик будет пройден 8 ноября, а число новых случаев за сутки будет составлять 16,8 тысячи человек.

Если россияне будут вести себя как в допандемический период, то количество заболевших за день достигнет 23,3 тысячи человек. При нарушениях мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября. После этого пандемия коронавируса пойдет на спад.

В Москве пик заболеваемости может наступить чуть раньше — в конце октября. В случае несоблюдения безопасности число заболевших в сутки в столице составит восемь тысяч человек, а пик придется на 24 октября.

Согласно последним данным, за сутки в России коронавирусом заболели более 12 тысяч человек.