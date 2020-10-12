Закрываем дачный сезон с телевизором

11:00, 12 октября 2020, ПАИ

Вот уже даже бабье лето уступило место дождливой осени. Большая часть урожая собрана. Но настоящим садоводам рано расслабляться, ведь некоторые работы в саду или на участке нужно проводить именно в октябре. Собрать поздний урожай, пересадить плодовые, обрезать кустарники, перекопать и удобрить грядки, посадить чеснок — вот далеко не полный перечень «несезонных» дел дачника.

И хотя список задач немалый, долго в огороде или саду не провозишься. Как только солнце скрывается за горизонтом, а с каждым днем это происходит все раньше, на улице быстро холодает.

Можно провести вечер с чашечкой чая и справочником садовода, а можно перед телевизором. Причем не факт, что от справочника пользы будет больше.

Предлагаем вам обзор программ, которые помогут правильно подготовить участок к зиме и получить максимальный урожай с наступлением лета.

Телеканал «Усадьба». Один из самых популярных в России тематических «садовых» каналов. Например, сейчас можно узнать, что нужно сделать в саду до первых заморозков и как сделать это правильно, от экспертов в цикле передач «Готовимся к зиме». За 15 минут эксперты делятся информацией о разных работах – от подготовки кустарников в зиме до правил пересадки тюльпанов и гиацинтов.

Еще одна передача, посвященная сезонным работам, – «Дачные радости»: ведущие рассказывают, как привести в порядок свой сад, чтобы в будущем сезоне он встретил вас яркими цветами и щедрыми плодами.

В программе «Правила огородника» эксперты рассказывают об особенностях подбора культур с учетом особенностей климата, агротехнике, правилах ухода за растениями, а также покажут, какие инструменты обязательно должны быть в арсенале умелого дачника.

Если организация грядок вас не прельщает, а красоты хочется, к вашим услугам сразу несколько передач о декоративном садоводстве: «Обнови свой сад», «Сад своими руками», «Ландшафтные эксперименты». Все секреты ландшафтного дизайна от планирования участка до подбора растений позволят вам сделать ваш сад неповторимым.

Увидеть «как там у них, за границей» можно на канале HGTV Home & Garden. Вряд ли садоводу в Псковской области понадобится опыт обустройства особняка или установки бассейна, но адаптировать какие-то идеи и вдохновиться на свершения на своих «шести сотках» вполне получится.

Пока кто-то прикладывает силы, чтобы вырастить на своем участке что-то вкусное, другие ломают голову, куда деть весь этот урожай. И здесь на помощь вновь приходит телевизор.

Например, включаете каналы «Еда» или «Еда Премиум» и вместе с мэтрами кухни осваиваете блюда от самых простых до высокой кухни. Здесь есть передачи, посвященные национальным кухням: армянской, белорусской, узбекской и другим, и даже отдельным продуктам: капусте, грибам или шпинату. А еще серия передач, открывающая все секреты выпечки.

И что самое приятное, если вы решите, что устали от «дачных прелестей», всегда можно переключиться на канал с сериалами или фильмами. Ведь все эти и многие другие каналы доступны в пакетах Спутникового ТВ МТС. Если у вас его еще нет — самое время подключаться!

Полный комплект оборудования обойдется в 2990 рублей, абонентская плата от 175 рублей в месяц. Если выбрать пакет с включенным мобильным интернетом, абонентская плата за обе услуги составит 590 рублей в месяц (до 31.03.2021 г.). А еще до 31 марта 2021 года при оплате подписки на год вперед - установка в подарок!

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