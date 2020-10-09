«Почта России» объявляет конкурс на лучший дизайн открыток и упаковки

12:08, 09 октября 2020, ПАИ

«Почта России» совместно с правительством Новгородской области и Новгородским музеем-заповедником объявляют открытый конкурс на дизайн лимитированной серии открыток и упаковки, посвященной культурно-историческому наследию Новгородской области. Работы принимаются до 6 ноября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На каждом продукте будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города. Кроме того, выбранные объекты будут отображаться на интерактивной карте, созданной на основе Яндекс.Карт.

Первым регионом проекта стала Новгородская область. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Задача – разработать дизайн для почтовой продукции с изображениями трех ключевых достопримечательностей Новгородской области, выбранных в ходе народного голосования: памятника «Тысячелетие России», Новгородского кремля и моста Белелюбского в Боровичах.

Эти достопримечательности выбрали по итогам открытого опроса, проходившего в официальной группе туристического офиса «Русь Новгородская» «ВКонтакте». В нем приняли участие более 4000 человек. С абсолютным отрывом победил памятник «Тысячелетие России», набрав 1431 голос. На втором месте – Новгородский кремль «Детинец» (581 голос). Мост Белелюбского в Боровичах вошел в шорт-лист знаковых объектов Новгородского региона благодаря активному голосованию самих боровичан.

Подать заявку можно на официальной странице проекта, где также опубликованы правила проведения конкурса и подробные требования к дизайну.

После завершения приема заявок лучшие работы будут определены с помощью открытого народного голосования. Победителя выберут участники экспертного жюри, в которое войдут представители организаторов конкурса: «Почты России», правительства Новгородской области и Новгородского музея-заповедника, – а также члены союзов художников и дизайнеров и другие деятели культуры.

«Каждый день продукцией почты пользуются миллионы людей, мы рады возможности добавить значения этой продукции, полезно использовать ее поверхность. Проект с Новгородской областью – первый, но мы надеемся, что продолжим его и сделаем регулярным, используя почтовые носители для популяризации самых разных российских достопримечательностей, не обязательно зданий и памятников. Это могут быть и народные промыслы, и даже блюда кухонь наших регионов», – отмечает директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Софья Ваняткина.

Лимитированная серия, посвященная культурному наследию Новгородской области, появится в продаже в январе 2021 года и будет доступна, прежде всего, для отправок из Северо-Западного региона России, но также поступит и в другие точки страны. Общий тираж серии составит не менее миллиона экземпляров.