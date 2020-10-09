Нееловский ФАП закрывается на ремонт с 12 октября

16:20, 09 октября 2020, ПАИ

С 12 октября в соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова фельдшерско-акушерский пункт в деревне Неелово-1 закрывается на ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

В Псковской межрайонной больнице утвержден график работы Нееловского ФАПа на период ремонтных работ 2020 года. Обслуживание населения на время ремонта здания будет осуществляться следующим образом: фельдшер будет принимать в среду и пятницу с 13:00 до 16:00 (мобильный медицинский комплекс) на улице Новой, 1 в деревне Неелово-1 (около ФАПа).

Также будет предоставляться обслуживание на дому ежедневно с 13:00 до 16:00. Вызвать медработника на дом можно по телефонам регистратуры поликлиники: 720-703, 720-410, 720-756 и по телефону амбулатории деревни Родина: 673-017.

Еще за медицинской помощью можно будет обратиться в амбулаторию на улице Школьной, 3 в деревне Родина. Врач-педиатр и врач-терапевт принимают ежедневно с 8:00 до 12:00. В Псковскую районную поликлинику (улица Школьная, 24) – по предварительной записи на сайте «Госуслуги», по телефону регистратуры непосредственно в день приема при наличии свободных талонов.