Мы видим конкретные результаты совместной работы – Игорь Иванов о трехсторонней комиссии

15:46, 09 октября 2020, ПАИ

«Мы видим конкретные результаты совместной работы на заседаниях трехсторонней комиссии области», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 9 октября.

«Сегодня [комиссию] вел губернатор Псковской области. Это высочайший уровень социального партнерства. Мы понимаем, что нас слышат. Мы видим конкретные результаты совместной работы. Сегодня пришел протокол – мы видим конкретные даты, конкретные решения», – отметил Игорь Иванов.

По словам председателя Псковского облсовпрофа, в протоколе говорится об оздоровлении медицинских работников. Игорь Иванов рассказал, что в планах есть запуск программ оздоровления на 10-12 дней. В программах участвуют финансовые внебюджетные фонды и бюджет области. «Комитет по здравоохранению уже посчитал, сколько примерно понадобится средств, – отметил Игорь Иванов. – Вице-губернатор Вера Емельянова живо влилась в этот вопрос. Она понимает, что это позитивно».

Как рассказал председатель Псковского облсовпрофа, на комиссии также было принято решение по соглашению по заработным платам. Участие в обсуждении вопроса приняли не только исполнительная власть, но и работодатели Псковской области. «В комиссии участвовал Александр Козловский. Он сам как работодатель концентрировал всех на вопросе о подписании соглашения», – отметил Игорь Иванов. По его словам, на комиссии обсудили, что заработная плата должна расти, как и минимальная оплата труда во всем регионе. А во время дистанционной работы человек должен быть защищен социальными гарантиями, уточнил Игорь Иванов.