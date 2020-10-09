0
17:32
Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны
17:30
Как приручить лунные энергии
17:14
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
16:47
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
16:28
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
15:47
Из глубины микрорайона — депутат Денис Иванов на округе
15:21
Новый заместитель назначен в комитете по здравоохранению Псковской области
Еще новости
Общество

Мы видим конкретные результаты совместной работы – Игорь Иванов о трехсторонней комиссии

«Мы видим конкретные результаты совместной работы на заседаниях трехсторонней комиссии области», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 9 октября.

«Сегодня [комиссию] вел губернатор Псковской области. Это высочайший уровень социального партнерства. Мы понимаем, что нас слышат. Мы видим конкретные результаты совместной работы. Сегодня пришел протокол – мы видим конкретные даты, конкретные решения», – отметил Игорь Иванов.

По словам председателя Псковского облсовпрофа, в протоколе говорится об оздоровлении медицинских работников. Игорь Иванов рассказал, что в планах есть запуск программ оздоровления на 10-12 дней. В программах участвуют финансовые внебюджетные фонды и бюджет области. «Комитет по здравоохранению уже посчитал, сколько примерно понадобится средств, – отметил Игорь Иванов. – Вице-губернатор Вера Емельянова живо влилась в этот вопрос. Она понимает, что это позитивно».

Как рассказал председатель Псковского облсовпрофа, на комиссии также было принято решение по соглашению по заработным платам. Участие в обсуждении вопроса приняли не только исполнительная власть, но и работодатели Псковской области. «В комиссии участвовал Александр Козловский. Он сам как работодатель концентрировал всех на вопросе о подписании соглашения», – отметил Игорь Иванов. По его словам, на комиссии обсудили, что заработная плата должна расти, как и минимальная оплата труда во всем регионе. А во время дистанционной работы человек должен быть защищен социальными гарантиями, уточнил Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны Мы видим конкретные результаты совместной работы – Игорь Иванов о трехсторонней комиссии В Псковском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности может смениться руководитель Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live Готова заявка на придание Печорам статуса ТОСЭР Более 140 займов выдали предпринимателям в Псковской области Десять площадок предлагают потенциальным инвесторам в Печорах 3,5 млн рублей разыграют для поддержки малого бизнеса в Печорах Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live Замглавы администрации оценил перспективы появления музея с военной техникой в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны
09 октября 2020
Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
09 октября 2020
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
09 октября 2020
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
09 октября 2020
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
Новый заместитель назначен в комитете по здравоохранению Псковской области
09 октября 2020
Новый заместитель назначен в комитете по здравоохранению Псковской области
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
09 октября 2020
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
09 октября 2020
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
09 октября 2020
Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина

Идет загрузка...