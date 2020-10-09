Россельхозбанк подключит более 50 тысяч фермеров к экосистеме для цифровизации АПК

15:34, 09 октября 2020, ПАИ

Россельхозбанк готов масштабно содействовать фермерам в реализации их продукции при помощи разработанной банком экосистемы цифровых сервисов. В банке прогнозируют, что платформа до конца года охватит более 50 тыс. крестьянских хозяйств, которые представят на витрине свои продукты, а также маршруты для агротуризма. Об этом в Россельхозбанке рассказали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках выставки «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Москве при поддержке банка.

Председатель правительства Михаил Мишустин, а также заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приняли участие в выставке «Золотая осень». В ходе мероприятия гостям представили современные цифровые сервисы, разработанные специально для небольших крестьянско-фермерских хозяйств, объединенные в экосистему Россельхозбанка. Тема вызвала большой интерес у премьер-министра, который задал представителям банка целый ряд дополнительных вопросов о ее функционировании и планах по дальнейшему развитию.

Экосистема предназначена для комплексной цифровизации небольших предприятий АПК, которые в отличие от крупных игроков рынка часто не имеют достаточных ресурсов для этого. В числе представленных на платформе сервисов – технологии «точного земледелия», подбора семян, телеветеринарии и многое другое.

«В банке сформирована комплексная система поддержки фермерского движения на всех этапах от обучения основам ведения бизнеса до реализации готовой продукции. Особое внимание уделяется цифровым технологиям. С целью формирования комфортной цифровой среды мы запустили цифровую экосистему для фермеров «Свое. Фермерство». В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, в режиме 24/7 консультироваться с ветеринаром, получить набор бизнес-сервисов и подобрать персонал», – рассказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Экосистема помогает и в реализации фермерской продукции. Любой фермер – участник экосистемы – может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату и продавать продукцию через приложение. Еще одна возможность экосистемы – развитие агротуризма.

«Один из ключевых вопросов для малого бизнеса на селе – это каналы сбыта. Через организацию различных площадок мы помогаем продавцам и покупателям найти друг друга. В этом году мы запустили платформу для фермерских хозяйств «Свое. Родное», где каждый фермер страны может продавать онлайн продукты собственного производства. Для покупателей мы разработали мобильное и web-приложения, чтобы заказывать фермерские продукты напрямую без посредников и наценок. Мы рассчитываем, что до конца года на платформе зарегистрируются 50 тысяч фермерских хозяйств. Кроме продуктов фермеры смогут продавать услуги агротуризма – на платформе будет возможность выбрать или инициировать тур», – заявляет директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Как отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов, банк совершил настоящую IT-революцию в агробизнесе, запустив цифровую экосистему для фермеров, и призвал представителей АПК активно пользоваться возможностями, которые предоставляет Россельхозбанк. «Цифровая экосистема объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса», – подчеркнул Дмитрий Алемасов.

Выставка «Золотая осень» – главный аграрный форум страны, представляющий передовые достижения АПК России. Мероприятие проходит в период с 7 по 10 октября. На выставке представлены сельхозтоваропроизводители и переработчики, предприятия сельхозмашиностроения и химической промышленности, учреждения аграрной науки и образования. В рамках деловой программы выставки пройдет более 40 мероприятий, на которых эксперты и участники рынка обсудят основные направления работы отрасли. Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства РФ, генеральным спонсором является Россельхозбанк.