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Общество

Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района

Фото: компания «Экопром».

Свалку шпал устроили в деревнях Подосье и Покрутище Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

7 и 8 октября специалисты регионального оператора зафиксировали несанкционированные свалки на контейнерных площадках в двух деревнях Псковского района: Подосье и Покрутище.

В деревне Покрутище привезли к контейнерной площадке для ТКО мешки со строительным мусором, железнодорожные деревянные шпалы, резиновые покрышки. Их выбросили прямо за контейнер. Причем сам бак был чистым, твердые коммунальные отходы из него регулярно вывозятся в соответствии с графиком, уточнили в «Экопроме».

В Подосье ситуация оказалась аналогичной: сгрузили к контейнеру шпалы. Такой мусор не относится к ТКО, его нельзя выбрасывать на контейнерные площадки. Вывоз строительных отходов должен обеспечить их собственник, а если выбросить их в места накопления ТКО, то они там пролежат довольно долго. И площадка, бывшая до этого чистой, превратится в очередную несанкционированную свалку, подчеркнули в компании «Экопром». 

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