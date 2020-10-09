Вторая волна: бизнес нацелен работать - Нинель Салагаева на ПАИ-live

20:58, 09 октября 2020, ПАИ

Руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин пообщался с заместителем губернатора Нинель Александровной Салагаевой о самочувствии экономики Псковского региона, о том, какие итоги поездки в Белоруссию можно подвести уже сейчас, и о большом двухдневном событии в Псковской области.

Выживают сильнейшие

– Нинель Александровна, давно мы с вами не виделись – фактически несколько летних месяцев и начало осени, за это время произошла масса событий. Но первый вопрос – общий: как себя, на ваш взгляд, сейчас чувствует экономика Псковской области?

– Именно сейчас чувствует себя, конечно, получше, чем это было еще три-четыре месяца назад. А вообще в целом экономика региона чувствует себя так же неважно, как и экономика в России в общем и целом. Чуть оживает малый и средний бизнес, те отрасли, которые были наиболее пострадавшими. Но реальную картинку мы, конечно же, узнаем по итогам года, сейчас пока сложно судить. Знаем, что многие предприятия из пострадавших отраслей не восстановились, поэтому падение экономики есть, сказывается это в том числе и на доходной части нашего бюджета. Мы прогнозировали недополучение доходов в размере 4 миллиардов. Буквально вчера было совещание, на котором Татьяна Алексеевна Баринова (замгубернатора, которая курирует финансовый сектор и доходную часть бюджета) сказала, что будет недополучение по итогам года порядка 2 миллиардов, соответственно, те налогоплательщики, которые были в регионе, недополучат в соответствующем объеме прибыль, а кто-то совсем уйдет с рынка.

– Означает ли это, что в 2021 году часть программ Псковской области, которые получают федеральное софинансирование и должны делать свой вклад из регионального бюджета, будут остановлены?

– Нет, программы остановлены не будут, особенно те, которые идут по национальным проектам, и те, которые софинансируются из федерального бюджета. Губернатором поставлена четкая задача, что мы должны участвовать во всех программах, которые имеют возможность потенциально реализоваться на территории региона, поэтому эти программы остановлены не будут.

– О малом и среднем бизнесе каждую неделю говорят на всех уровнях – на федеральном, региональном, ему уделяется очень много внимания, в том числе адресная финансовая поддержка. На ваш взгляд, насколько эти финансовые вливания в МСП помогли спастись, поддержали? Или все-таки круг не пошел на пользу утопающему?

– Любые вливания – это всегда поддержка, помощь, польза. Вливания в этом году были достаточно серьезные и из областного бюджета, и, конечно, в первую очередь из федерального бюджета. Спасти всех не удалось, особенно в пострадавших отраслях. Ряд кафе закрылись, сектор, который занимался развлечениями, практически был остановлен буквально еще месяц назад, они еще не работали. Поэтому спасти всех не удалось. Конечно, выжили сильнейшие, но те меры поддержки, которые были оказаны, дали возможность хотя бы продержаться. По ряду отраслей, например в сфере туризма, в инфраструктуре гостеприимства, мы свои обязательства сейчас только еще выполняем и до конца года будем выполнять.

Мы обещали, что поддержим гостиницы, дома отдыха, как минимум компенсируем им часть затрат, которые они несли в период простоя по оплате коммунальных платежей: до 50% им будет возмещаться, а почему немножко с запозданием – потому что областной бюджет тоже не имел возможности все выплачивать. Выплат было очень много, колоссальные выплаты шли по социалке, по экономике, поэтому не все мы успели сделать, но свои обязательства обязательно выполним. Малый и средний бизнес восстанавливается. Конечно, пострадавших будет много, и по той статистике, которую мы получаем в налоговой, тоже видим количество сокращения субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей уже в текущем году, но, опять же, полную ясную картинку, конечно, увидим по итогам года.

– Можно ли говорить о том, что обычные граждане почувствуют на себе не очень хороший 2020 год по итогам первого квартала 2021 года, когда будет понятно, сколько налогов все-таки поступило, кто умер, кто выжил?

– Это уже чувствуется. Но хочу сказать, что мы сохранили основную сферу услуг, потому что она практически не останавливалась, работала с ограничениями. Мы сохранили торговлю и видим это в показателях товарооборота, объема розничной торговли по региону. Мы эти сферы практически не останавливали. Да, были ограничения по количеству посетителей в парикмахерских, салонах красоты, но они, в отличие от многих других регионов, не останавливались. И мы, например, в показателях это тоже видим: в целом по России снижение произошло в гораздо большем процентном соотношении в сфере услуг и торговли, нежели в среднем по Псковскому региону.

Что касается жителей, конечно, уже все на самом деле почувствовали последствия пандемии, коронавируса и тех ограничений, которые были, но, во-первых, в чем это отразилось? В том, что количество безработных выросло. Если на начало года, по официальной статистике, в Псковской области было 0,9%, то на сегодняшний день мы имеем 3,9%, то есть количество безработных от трудоспособного населения выросло на 3%. Но, с другой стороны, в регионе вырос как уровень среднемесячной заработной платы в экономике, так и уровень дохода.

– Звучит удивительно.

– Есть много факторов, долго их перечислять. Есть экономические категории, почему это произошло. В первую очередь потому, что были меры поддержки, выплаты, которые шли и по линии ФНС, по минимальной среднемесячной заработной плате. Ну что тут можно сказать? В принципе, это характеризует и то, что в регионе официальные заработные платы в том числе ниже, чем те выплаты, которые делали по за счет федерального бюджета. Не очень хороший фактор, и это большая работа с работодателем и в первую очередь это их зона ответственности. Но одно из последствий то, что мы имеем сегодня по итогам этих выплат рост средней заработной платы по региону.

Экономическая перезагрузка

– Я знаю, что администрация области в этот непростой период много внимания уделяла «перезагрузке» экономических инструментов. Я имею в виду, например, политику особой экономической зоны «Моглино» (там кадры сменились), Агентства инвестиционного развития Псковской области, которое возглавил Вячеслав Федюнин. На ваш взгляд, есть какой-то эффект от произошедшей смены векторов развития этих двух субъектов?

– Начнем с «Моглино»: там по большому счету кадры не сменились, потому что все эти люди, которые сейчас в руководстве, там работали и продолжают работать. Исполнял обязанности достаточно долгое время Яковлев Андрей Николаевич. Но поскольку у него достаточно большая нагрузка – он отвечает за строительное направление и эксплуатацию, а сейчас в «Моглино» идет большая стройка инфраструктуры, это было причиной того, почему возложение обязанностей переместилось с Андрея Николаевича на Наталью Александровну: она как зам, отвечающий за экономическое направление, за направление маркетинга, сейчас исполняет обязанности директора особой экономической зоны «Моглино».

Что касается Агентства инвестиционного развития, то вы знаете, что достаточно долгое время там тоже не было как такового руководителя, обязанности исполнял зам, Семашко Лариса Николаевна. Мы проводили достаточно долго поиск, обращались к нашим партнерам в разные регионы с просьбой подыскать кандидата, посоветовать кого-то. На сегодняшний день говорить о результатах этого изменения пока сложно, потому что Вячеслав Валерьевич не так давно приступил к исполнению обязанностей. Но внутренние изменения уже происходят, он перенастраивает работу. Ребята пока все работают там вместе с ним, к переменам готовы, сейчас занимаются институциональной перенастройкой, потому что и региональное законодательство надо немножко усовершенствовать под новые механизмы, в том числе под региональный Фонд развития промышленности, решение о докапитализации которого Михаил Юрьевич принял во время пандемии.

Фонд в полную силу должен заработать с учетом еще тех изменений, которые в следующем году готовит Минпромторг: они ряд своих инструментов, которые у них ранее были, но потом некоторое время не работали, возобновляют со следующего года. Для этого нам нужно, чтобы полноценно работал не только Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд по линии МСП, но еще и Фонд развития промышленности. Это достаточно важный инструмент, который сможет оказывать большую поддержку для существующих предприятий и для тех новых, которые к нам будут приходить.

– О предприятиях и в целом о бизнесе в администрации области проводились и, наверно, проводятся до сих пор совещания с участием представителей предпринимательства. Помню, как они начинались в самом начале пандемии и были, скажем так, горячими. Изменился ли накал страстей, настроения в этом диалоге между властью и бизнесом?

– Накала страстей, наверно, не было – был диалог. Диалог действительно был животрепещущий, потому что была сложная ситуация. Сейчас интенсивность совещаний спала, мы уже практически два месяца не проводили совещания. По отдельным обращениям бизнеса мы реагируем, в том числе и в социальных сетях, и напрямую бизнес приходит, говорит, если есть какие-то трудности.

Сейчас все, конечно, нацелены на то, чтобы, пока есть возможность полноценно работать, это время использовать. Вы сами прекрасно слышите, что в средствах массовой информации, да и в официальных источниках – везде говорят о том, что готовятся ко второй волне и она, в принципе, уже подступает. Бизнес, и предприниматели с опасением ждут этой волны, поэтому сейчас все, конечно, используют возможность полноценно работать. С нашей стороны мы чем можем, тем помогаем. В ближайшее время будем проводить – либо до конца октября, либо, может быть, в первых числах ноября – обязательно встречу с РСПП, с нашим псковским блоком, с великолукским, посмотрим, может быть, соединим это все в режиме ВКС. Однозначно проведем встречу, потому что надо подвести промежуточные итоги и понять, как сейчас ощущает себя бизнес. Много вопросов, в том числе в сфере налогообложения, есть у предпринимателей, у бизнесменов. Поэтому в ближайшее время встречу с губернатором мы проведем.

– На ваш взгляд, если в связи со второй волной в самом пессимистичном ее варианте вновь будут введены те меры ограничительные, которые действовали весной и в начале лета, переживет ли это бизнес? Или это будет означать окончательный коллапс предпринимательства в Псковской области и в России в целом?

– Наша задача – не допустить того, чтобы это повторилось в течение этого года второй раз. Сегодня было заседание рабочей группы по ВКС, по борьбе с коронавирусом, которую возглавляет Сергей Семенович Собянин, на которой руководство страны также озвучило недопустимость повторения этой ситуации. Поэтому лучше сейчас ввести ограничительные меры, что касается обязательного ношения средств индивидуальной защиты, обработки дополнительно помещений торговых центров, поверхностей, чтобы нам этого все-таки не допустить. Но если это произойдет, это, конечно, будет для экономики вторым очень тяжелым ударом. И как она себя поведет и выживет ли, сложно прогнозировать.

– Будем надеяться на лучшее.

Белорусское качество

– Вы на прошлой неделе вернулись из Белоруссии.

– Да.

– Была большая псковская делегация, которую возглавлял губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Вас оставили в Белоруссии после того, как все уехали.

– Делегировали.

– Расскажите, пожалуйста, почему? Экономическая часть всегда наиболее интересная в таких визитах. Как правило, они заканчиваются подписанием разного рода соглашений, договоренностей, меморандумов, а потом очень часто это ничем не заканчивается. В этот раз, на ваш взгляд, есть ли какой-то реальный выхлоп от этой поездки?

– Вы знаете, что у нас уже было подписано несколько соглашений как с регионами Белоруссии, так и с правительством республики. Подписаны они были в 2015, в 2016, в 2017 годах. Существует рабочая группа, которую сейчас будет возглавлять первый заместитель председателя Правительства Республики Беларусь. Хочу сказать, что у нас уже есть сотрудничество. Может быть, оно не по всем направлениям и не такое плотное, как хотелось бы, но мы договорились как с облисполкомом Витебской области, так и с правительством республики, что в рамках существующих заключенных соглашений проработаем достаточно подробные дорожные карты по каждому направлению, начиная от социального блока и заканчивая строительством. Сейчас вы, наверно, слышали, что идет закупка автобусов, которые производят на Минском заводе.

– МАЗов.

– Мы посетили под руководством Михаила Юрьевича в составе делегации этот завод. Очень хорошего качества автобусы, и есть уже достаточно современные модели эелктробусов. Пока говорить о том, что мы будем в ближайшее время закупать электробусы, наверно, рановато, потому что и объем выпуска у них еще маленький, и наша инфраструктура еще к этому не готова.

– Розеток не хватает?

– Да. Но в Белоруссии это уже достаточно развито: если идешь по Минску, то видишь практически возле каждой парковки несколько электрозаправочных пунктов. Там инфраструктура готова к тому, чтобы это было. Так вот, возвращаясь к соглашениям и к тому, почему мне пришлось там задержаться: в это время в Минске проходила крупная выставка «Белагро», на которой выставлялись как сельхозтоваропроизводители и переработчики республиканские, белорусские, так и наши. Там было несколько российских делегаций со своими стендами, которые выставляли свою продукцию, привозили своих производителей. Собственно, эту выставку мы и посещали, смотрели сельскохозяйственную технику, которая также уже и у наших сельхозтоваропроизводителей есть: она хорошего качества, практически не уступает современным европейским производителям – те же тракторы, комбайны.

Были представители из других регионов, которые также характеризовали, что они закупают в большом количестве белорусскую технику и не только. В нашем регионе есть несколько зерносушильных комплексов производства Белоруссии, и наши сельхозтоваропроизводители, которые ими пользуются, планируют закупку на следующие годы, потому что и качество хорошее, и цена приемлемая, и все-таки практически соседнее государство: доехать, купить запчасти, вернуться – это все-таки не Германия.

Мы подписали там еще одно соглашение о сотрудничестве, об обмене опытом по созданию благоприятного инвестиционного климата. Надеемся, что это также будет помогать нашему региону развиваться в этом направлении, потому что это, конечно, главная составляющая нашей экономики. Что касается тех соглашений, например по линии «Моглино» с Витебском, они тоже давно были заключены, но, может быть, работали не так, как бы хотелось. Надеюсь, что коллеги сейчас активизируются.

Нужны льготы – принимай ответственность

– Мы посетили Витебскую СЭЗ в рамках визита, те предприятия, которые там локализованы. Хочу сказать, что немножко с другим режимом функционирования существует этот инструмент развития в их регионе: поскольку законодательство все-таки разное, там немножко по-другому они развивались. Но есть что почерпнуть и оттуда. Например, одно из главных, что я хотела бы, чтоб у нас тоже работало в законодательстве в нашем регионе, – это требование, чтобы резиденты особой экономической зоны выдерживали двойной уровень от среднемесячного по экономике. То есть если на сегодняшний день в регионе средняя заработная плата – 28 тысяч, то в СЭЗ, например, в Витебске должно быть в два раза больше. Если бы это требование было и у нас, я думаю, это было бы хорошим подспорьем для пополнения регионального бюджета в части налога на доходы физических лиц. Представьте, 56 тысяч – средняя зарплата у резидента.

– Я представляю, только пойдет ли работодатель на такую историю?

– Ну а почему нет? Они же хотят получать льготы, значит, нужно нести и обязательства. Это одно из тех, что для себя я отметила помимо прочего. Но поскольку наше законодательство, регулирующее особые экономические зоны, федерального уровня регулирования, мы выступим с инициативой в Минэкономразвития о внесении изменений в 116-й ФЗ в этой части. Это важно, я считаю. Если оно работает там, почему оно не может работать у нас?

– То есть итогом поездки становится еще и законодательная инициатива?

– Предложение по изменению законодательства, совершенствование в этой части.

– Еще одно событие в Пскове: программа выездной федеральной стажировки по программе «Федеральная практика» в СЗФО.

– Да, два дня.

– Что это за история? Я посмотрел список спикеров – он впечатляет. Но история, мне кажется, не совсем про Псковскую область. Или я не прав?

– Федеральная практика – это стажировка, которую проводит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в каждом округе. Это было запланировано еще в апреле месяце. Почему у нас – потому что вы знаете, что Минпромторг курирует наш регион в составе тех десяти, и, соответственно, они хотели эту практику по Северо-Западному округу именно у нас провести. Мы со своей стороны выступаем организаторами, оказываем гостеприимство. А почему «не про нас»? Думаю, что все-таки про нас. Во-первых, потому что мы их подведомственный регион, курируемый ими. Во-вторых, у нас неплохо растет индекс промпроизводства: в среднем по России он гораздо ниже, чем у нас.

Даже несмотря на пандемию, у нас индекс подрос, и, собственно, мы практически в центре всего Северо-Запада, поэтому эта практика будет проходить в Пскове два дня, завтра-послезавтра. Коллегам, которые захотят посетить туристические объекты, мы такую возможность дадим в субботу. Все департаменты Минпромторга будут представлены, будут представители всех департаментов, от всех субъектов на уровне министров, частично будут замы губернаторов, которые курируют промышленность. Повестка дня охватывает все отрасли промышленности, все производства, и коллеги там будут рассказывать как о том, какие нововведения у них происходят, так и о тех проблемах, которые на сегодняшний день существуют.

– Разговор о проблемах - очень важный.

– На мой взгляд, это хорошая площадка. Я думаю, что, во-первых, всем у нас понравится, а во-вторых, это будет полезно услышать и нашему бизнесу в том числе, потому что бывает недостаток этой информированности, а поскольку мы все-таки позиционируем, что мы промышленный регион, потому что у нас представлена промышленность и индекс промпроизводства и обработки растет, поэтому промышленным предприятиям это будет полезно. Ну и озвучить те проблемы, которые существуют, например, в первую очередь в сфере нашей легкой промышленности.

– Подозреваю, что Елена Александровна (Косенкова, директор фабрики «Славянка» - Ред.) там будет в числе первых спикеров.

– Я надеюсь, что Елена Александровна там будет в числе первых спикеров и те вопросы, которые уже неоднократно поднимались и многие из которых не решены, Елена Александровна еще раз озвучит, подсветит. Мы надеемся, что Минпромторг будет реагировать на них и пытаться изменить ситуацию.

– В общем, Псковская область в очередной раз становится регионом, где проводится мероприятие федерального уровня, которое может быть полезно не только региону, но и всему Северо-Западу.

– Я бы даже сказала, что Псковская область на два дня станет центром промышленности по Северо-Западу.