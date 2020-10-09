Псковичка Алина Виардо не прошла отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале

22:22, 09 октября 2020, ПАИ

Псковичка Алина Виардо не прошла отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале, сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

Ранее девушка написала, что очень счастлива участвовать в шоу и назвала его по-настоящему важным для неё событием. «Хоть и было безумно волнительно, но это стало очень ценным этапом в моей жизни», - отметила певица.

По словам исполнительницы, для нее шоу «Голос» началось задолго до сегодняшнего дня. Кастинг Алина прошла еще год назад. «Мне очень хочется рассказать вам о том, как проходил этот длительный период подготовок, ожиданий... Рассказать о том, как менялся репертуар, который я должна была исполнять, о том, какое было ко мне отношение на проекте, и многое другое», - написала Виардо.

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров прокомментировал выступление Алины Виардо: «Если бы конечно там какая-нибудь Маша Распутина бы прозвучала в финале, я обязательно бы повернулся. Её не было. Маша Распутина - великий, великий исполнитель. И Уитни Хьюстон вообще в подмётки не годится Машке Распутиной!»

На Слепом прослушивании девятого сезона проекта #Голос Алина Виардо исполнила песню Юрия Лозы «Плот». Песня вошла в альбом «Что сказано, то сказано» 1988 года. Лоза дважды исполнял ее на конкурсе «Песня года» в разных аранжировках. В 2015 году текст «Плота» вошел в список самых популярных в России стихотворных строк, составленный журналом «Русский репортер». Текст песни переведен на десять языков. Англоязычный вариант исполняла группа Wicked Saints.

Алина окончила лицей «Развитие» в Пскове, училась в музыкальной школе им. М. П. Мусоргского №2, затем - в Университете культуры и искусств на кафедре режиссуры и актерского мастерства в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад Алина уже принимала участие в певческом конкурсе «Новая звезда» на телеканале «Звезда».