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Общество

Северо-Запад зацепит гряда фронтальной облачности

Прохождение гряды фронтальной облачности, которая принесёт локальные грозовые дожди, ожидается на Северо-Западе в понедельник, 14 июня. Местами возможны кратковременные осадки, сообщает центр «Фобос».

Фото: ПАИ

В последующие дни атмосферное давление повысится и осадки станут более редкими и кратковременными. Дневная температура на юге региона будет держаться в пределах +22…+27°, в северных районах – от +17 до +22°. К концу рабочей недели на севере ожидается похолодание до +12…+17°.

Ранее сообщалось, что до +28 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июля.

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