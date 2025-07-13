Северо-Запад зацепит гряда фронтальной облачности

22:38, 13 июля 2025, ПАИ

Прохождение гряды фронтальной облачности, которая принесёт локальные грозовые дожди, ожидается на Северо-Западе в понедельник, 14 июня. Местами возможны кратковременные осадки, сообщает центр «Фобос».

В последующие дни атмосферное давление повысится и осадки станут более редкими и кратковременными. Дневная температура на юге региона будет держаться в пределах +22…+27°, в северных районах – от +17 до +22°. К концу рабочей недели на севере ожидается похолодание до +12…+17°.

Ранее сообщалось, что до +28 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июля.