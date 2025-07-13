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Общество

В Острове-2 почтили память погибших во время учений морских авиаторов

Традиционное памятное мероприятие, посвящённое экипажу ракетоносца Ту-16, погибшему 13 июля 1988 года во время учений над Баренцевым морем, прошло в микрорайоне Остров-2, сообщил в своём Telegram-канале глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото: Telegram-канал главы Островского района Дмитрия Быстрова

Представители органов местного самоуправления, ветераны вооружённых сил, сослуживцы, молодёжные патриотические организации и общественность собрались у обелиска, установленного в честь лётчиков.

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова выразила благодарность всем, кто чтит память военнослужащих, охранявших западные и северные рубежи страны. Она подчеркнула, что служба морских авиаторов в Островском гарнизоне остаётся примером высокого патриотизма и воинского долга для молодого поколения.

Председатель Совета ветеранов Островского района Вячеслав Коев поделился личными воспоминаниями о погибшем экипаже, состоящем из шести человек: командира майора Василия Ефимова, помощника командира старшего лейтенанта Владимира Усова, штурманов капитана Анатолия Исаенко и лейтенанта Вагана Еркнапещяна, командира огневых установок прапорщика Юрия Москаленко и стрелка-радиста прапорщика Эдуарда Рыбалтовского.

После минуты молчания участники возложили цветы к обелиску, который был открыт 5 ноября 1989 года недалеко от Дома офицеров в Острове-2. На шести крыльях памятника размещены барельефы каждого из лётчиков.

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