56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Ещё 56 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 956.
За прошедший день вылечились 10 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 205 человек. 67 жителей области скончались от COVID-19.
«Коронавирус набирает обороты по всему миру. Рост прогнозируемый, но в наших силах его избежать, - отметил губернатор. - Берегите себя и своих близких».