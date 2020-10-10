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Общество

56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области

Ещё 56 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 956.

За прошедший день вылечились 10 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 205 человек. 67 жителей области скончались от COVID-19.

«Коронавирус набирает обороты по всему миру. Рост прогнозируемый, но в наших силах его избежать, - отметил губернатор. - Берегите себя и своих близких».

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