Проект расписания ЕГЭ на 2021 год опубликован сегодня

21:29, 10 октября 2020, ПАИ

В приказе об утверждении расписания ЕГЭ в 2021 году сообщается о датах, продолжительности экзаменов и требованиях к ним. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения.

Ведомство представило проект указа об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждой дисциплине.

Так, ЕГЭ для выпускников школ состоится с 24 мая по 19 июня.

Предварительно 24 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. 27 мая - русский язык.

Математику базового и профильного уровней примут 31 мая. Историю и физику - 3 июня, обществознание - 7 июня.

10 июня у школьников проверят знание биологии и иностранных языков, за исключением раздела «Говорение», который оценят 15 и 16 июня.

18 и 19 июня – дни информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

По всем учебным предметам испытание начнется в 10.00 по местному времени.



В документе также сообщается, что продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, истории, биологии составит 3 часа 55 минут.

Экзамены по русскому языку, химии продлятся 3 часа 30 минут, по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа. Раздел «Говорение» оценят за 12-15 минут в зависимости от выбранного языка.