Психолог рассказала, что нужно делать, чтобы отключать музыку в голове

11:10, 11 октября 2020, ПАИ

11 октября руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева рассказала, как избавиться от навязчивой музыки в голове. Об этом сообщают «Известия».

Она рассказала, что изначально нужно понять, откуда вы слышали эту композицию(кино, сериал, игры, реклама). Далее нужно найти эту музыку, прослушать (можно даже подпевать).Следом нужно заняться чем-то плодотворным, что отвлечет человека, например, работой.

Другим методом избавления от надоедливой музыки является набор фраз, которые нужно повторять себе какое-то время, например: «Я уверен в себе», «У меня все хорошо» и другие.

Нейропсихологи ставили эксперименты, где давали людям прослушать различные мелодии и записывали результаты. Выяснилось, что у 5% испытуемых имеется утоньшение коры головного мозга в месте, которое отвечает за воспроизведение звуков.