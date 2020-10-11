Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с праздником

Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с праздником
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Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
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Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
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Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
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Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
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Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
11 октября Михаил Ведерников поздравил псковичей с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем «Instagram»-аккаунте.
«Псковская область показывает устойчивый рост производства с/х продукции. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов #СЗФО по производству скота и птицы на убой в живом весе, а также 4-е место по производству молока. В этом году собран рекордный за десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур»,- говорит Михаил Ведерников.
Также он пожелал всем людям, работающих в этой сфере, крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и достижений.