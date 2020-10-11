Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с праздником

11:52, 11 октября 2020, ПАИ



Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова



Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова



Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова



Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова



Фото: Фото с Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова









11 октября Михаил Ведерников поздравил псковичей с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем «Instagram»-аккаунте.

«Псковская область показывает устойчивый рост производства с/х продукции. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов #СЗФО по производству скота и птицы на убой в живом весе, а также 4-е место по производству молока. В этом году собран рекордный за десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур»,- говорит Михаил Ведерников.

Также он пожелал всем людям, работающих в этой сфере, крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и достижений.