Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат от правительства 8,8 млрд рублей

13:57, 11 октября 2020, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такое решение необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий, отмечает пресс-служба.

Также Михаил Мишустин на заседании кабмина одобрил финансирование свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.