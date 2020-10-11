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Общество

Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат от правительства 8,8 млрд рублей

 

Фото:ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такое решение необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий, отмечает пресс-служба.

Также Михаил Мишустин на заседании кабмина одобрил финансирование свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

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