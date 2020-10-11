Акция «Happy Birthday, ВКонтакте» прошла в Пскове

19:22, 11 октября 2020, ПАИ

Псковская библиотека поздравила псковичей с днем рождения социальной сети «ВКонтакте» сегодня в сквере Искусств на ул. Конной. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На акцию «Happy Birthday, ВКонтакте» библиотекари вышли с воздушными шарами, которые они дарили и взрослым, и детям.

Сотрудники библиотеки на Конной рассказывали прохожим о работе учреждения и приглашали псковичей почаще туда заглядывать не только в поисках книг. Среди тех, кого сотрудники библиотеки встретили в воскресный день в сквере на Четырех углах, оказалось немало их постоянных читателей.

