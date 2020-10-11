Единоверческий приход возрождают в псковском храме

23:37, 11 октября 2020, ПАИ

Единоверческий приход возрождают в псковском храме святителя Николая от Торгу. Увидеть древнерусское богослужение можно уже 14 октября. Об этом сообщает Псковская митрополия.

«Единоверцы сохраняют древнерусский богослужебный чин, каким возносили Богу молитвы множество святых, такие как преподобные Сергий Радонежский, Савва Крыпецкий, Никандр Псковский, Иоасаф Снетогорский, блаженный Никола Псковский, преподобномученик Корнилий Псково-Печерский и другие русские святые, жившие до реформ патриарха Никона в XVII веке», - сообщается на сайте Псковской митрополии.

Единоверческий приход действовал в церкви Николая от Торгу с 1844 года.

Первое богослужение в возрожденном единоверческом приходе состоится 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Его совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении игумена Петра (Васильева), настоятеля единоверческого храма святителя Николы в Студенцах города Москвы.

Гостями Пскова в этот день будут и певчие сводного хора единоверческих общин Московской епархии под управлением головщика Василия Сорокина.

Все, кому интересно древнерусское богослужение, приглашаются на праздник в храм Николы от Торгу. В 7.00 состоится полунощница, в 8.00 – встреча архиерея и чтение часов, в 9.00 – Божественная литургия.