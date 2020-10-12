В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

07:01, 12 октября 2020, ПАИ

Россия в течение следующих 10-20 дней выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, жители России стали более дисциплинированны и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, а школьников отправили на длительные каникулы.

Наталья Пшеничная отметила, что все эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев заражения, однако заметно это будет не сразу, поскольку коронавирус отличается длительным инкубационным периодом. Она уточнила, что должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато.