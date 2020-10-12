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Общество

Малоимущим россиянам предложили дать субсидии на аренду жилья

Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам предложила давать малоимущим жителям России субсидии на аренду жилья. Соответствующий законопроект направлен заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму, пишет газета «Известия».

Субсидии предполагается предоставлять россиянам, имеющим право на жилищную поддержку. При этом субсидии планируется выплачивать в том случае, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете.

На реализацию программы потребуется порядка 400 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Председатель комиссии Общественной палаты Светлана Разворотнева пояснила, что размер субсидии будет различаться в зависимости от региона и доходов граждан. «Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма одного квадратного метра, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья», — уточнила она.

По ее словам, нововведение позволит решить остро стоящую проблему обеспечения социальным жильем нуждающихся граждан, к которым можно отнести инвалидов, ветеранов войн, малоимущих, в семьях которых площадь жилья на каждого человека меньше социальной нормы.

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