За нерассмотренное обращение снова оштрафовали чиновника в Псковском районе

10:20, 12 октября 2020, ПАИ

В Псковском районе вновь оштрафовали заместителя главы районной администрации за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в администрацию Псковского района поступило обращение по поводу ремонта в деревне Жидилов Бор. Ответа на него заявительница так и не получила.

За несоблюдение сроков прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд признал вину чиновника и вынес наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее замглавы администрации Псковского района уже был оштрафован за игнорирование обращения местной жительницы по поводу усыновленного ребенка.