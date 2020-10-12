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Общество

За нерассмотренное обращение снова оштрафовали чиновника в Псковском районе

В Псковском районе вновь оштрафовали заместителя главы районной администрации за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в администрацию Псковского района поступило обращение по поводу ремонта в деревне Жидилов Бор. Ответа на него заявительница так и не получила.

За несоблюдение сроков прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд признал вину чиновника и вынес наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее замглавы администрации Псковского района уже был оштрафован за игнорирование обращения местной жительницы по поводу усыновленного ребенка.

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