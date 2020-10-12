0
12:33
Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
12:10
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12:05
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
11:37
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
11:24
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
11:00
Закрываем дачный сезон с телевизором
10:44
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На службу требуются граждане в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, 66-61-12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
12 октября 2020
Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12 октября 2020
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
12 октября 2020
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
12 октября 2020
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
12 октября 2020
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
12 октября 2020
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области
12 октября 2020
Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области 2
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
12 октября 2020
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области

Идет загрузка...