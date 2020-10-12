Псковичей приглашают на службу в ОМОН

10:56, 12 октября 2020, ПАИ

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На службу требуются граждане в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, 66-61-12.