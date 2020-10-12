Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы

12:05, 12 октября 2020, ПАИ

Двух жителей Невеля задержали за незаконный вылов рыбы в акватории озера Завережье у деревни Дубищи Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 октября полицейским от представителя службы рыбоохраны поступило сообщение о том, что на озере Завережье неизвестные лица незаконно вылавливают сетями рыбу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и задержала подозреваемых с поличным. Нарушителями оказались двое жителей Невеля 46 и 45 лет.

Полиция изъяла у браконьеров автомобиль, на котором они приехали, лодку с мотором, более десятка сетей и выловленную рыбу. В общей сложности незаконный улов составил свыше трехсот подлещиков, окуней, щук, а также рыб других пород.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.