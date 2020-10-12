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Культура

Следующий Пушкинский театральный фестиваль в Пскове намечен на май 2021 года

Фото drampush.ru

Следующий Пушкинский театральный фестиваль в Пскове намечен на май 2021 года, сообщил в интервью «Российской газете» кинорежиссер и худрук Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Я оптимист, верю в лучшее и надеюсь, что больше не будем проводить фестиваль в онлайне», - добавил Месхиев.

«Отработали полмесяца репертуарными постановками, а затем провели Пушкинский фестиваль. Рискнули. Весной мы провели первую часть - в онлайне, было более 65 тысяч просмотров. Летом готовили новую программу, ждали отмены карантина, разрешения открыть театр. И в сентябре уже пригласили в наш театр коллективы и зрителей, правда, с 50-процентной заполняемостью зала, «шахматной» рассадкой. Приехали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Петрозаводска. Интерес к фестивалю большой, публика ходит на спектакли даже в непростое наше время», - констатировал художественный руководитель театра.

Он отметил также, что 5 сентября новый сезон в театре начался с премьеры спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского. Спектакль поставил Петр Шерешевский, главный режиссер петербургского Камерного театра Малыщицкого. Его «Ревизор», выпущенный в псковском театре в 2018 году, в пяти номинациях номинирован на «Золотую маску». «Шерешевский - единственный режиссер, с которым мы во второй раз вступили в работу. Стараемся не повторяться, приглашаем разных режиссеров», - подчеркнул Месхиев.

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