Сотрудница Псковского музея приняла участие во Всероссийской инклюзивной конференции

10:44, 06 ноября 2026, ПАИ

Главный специалист службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Зинаида Колесникова приняла участие во Всероссийской инклюзивной конференции «Доступная среда наоборот: доступный музей для молодых глухих гидов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге и собрало сотрудников региональных и столичных музеев, глухих экспертов и экскурсоводов, педагогов региональных школ-интернатов и переводчиков жестовой речи.

В рамках конференции обсудили тренды ближайших лет, новые подходы к включению молодых глухих гидов в музейные проекты, роль цифровизации и новые форматы коммуникации с глухими посетителями музеев: блогер, инфлюенсер, актёр.

Конференция стала частью всероссийского проекта «Многоголосье тишины», который реализуется с 2022 года. Проект направлен на профессиональную ориентацию глухих и слабослышащих подростков из региональных школ-интернатов России.

Ранее магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» назвал главные качества современного гида.