Фестиваль «Наедине со всеми» познакомит псковичей с работой Кулова «Дервиш: человек-кувшин»

11:54, 06 ноября 2026, ПАИ

15 ноября на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» состоятся два показа моноспектакля «Дервиш: человек-кувшин». Режиссёр – Тимур Кулов, исполнитель – народный артист Республики Татарстан Раиль Садриев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Для псковского зрителя это не первая встреча с режиссером Тимуром Куловым. Два года назад в Псковском театре драмы прошел «Кулов-фест» – фестиваль, который познакомил публику с работами режиссера в разных театрах страны. А в 2025 году Тимур Кулов поставил уже с псковской труппой спектакль «Каинова печать». Теперь фестиваль «Наедине со всеми» даёт возможность увидеть еще одну работу режиссера.

Спектакль посвящен религиозному деятелю, педагогу, просветителю и богослову Нургали Хасанову, жившему на рубеже XIX–XX веков в Буинске. Более 30 лет руководя Буинским медресе (мусульманское учебное заведение), он воспитал целое поколение татарской духовной и интеллектуальной элиты, вел богословскую полемику с ведущими мыслителями эпохи, был признанным духовным лидером мусульман Среднего Поволжья.

Это история о человеке, который сомневается, борется с самим собой и пытается сохранить веру и равновесие в эпоху мировых перемен. Режиссер говорит об этом так: «Когда знакомишься с биографией Нургали Хасанова, история его жизни не может не вдохновлять. Особенно период, проведенный в путешествиях на пути в Мекку! Принято считать, что богослов – это мудрый старик с седой бородой, рассказывающий, как надо жить. Но когда начинаешь внимательно разбирать его путь, видишь перед собой роуд-муви, наполненный опасностями, искушениями, человеческими трагедиями… Раиль Садриев не играет некоего мифического Нургали Хасанова. Он рассказывает о его пути и одновременно о своем! Это спектакль о важности нашего пути! Наша дорога! Лишь она важна. А где родился и умер – это уже вопрос, не сильно от нас зависящий, согласитесь?!»

Раиль Садриев – народный артист Республики Татарстан, актер и театральный деятель, который в 1997 году создал Буинский театр и руководил им до 2025 года.

Спектакль «Дервиш: человек-кувшин» был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях – «Лучший драматический спектакль малой формы» и «Лучшая мужская роль». Он участвовал в Международном фестивале ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург), фестивале «Те-ART-Кокше» (Кокшетау, Казахстан), фестивале «Свой» (Екатеринбург), фестивале «Сообщение» (Кудымкар), форуме «Золотой витязь» (Москва) и других, неоднократно завоевывая Гран-при.

Показы спектакля «Дервиш: человек-кувшин» состоятся 15 ноября на малой сцене Псковского театра драмы в 15:00 и 19:00. Спектакль идёт на русском языке. Билеты уже в продаже на сайте театра.

Напомним, Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра. С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят восемь работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского и Буинска – музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены.