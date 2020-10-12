О концепции выставки «Собор церковного искусства Пскова» рассказал Аркадий Филинов

14:58, 12 октября 2020, ПАИ

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» станет выставкой художников в широком смысле этого слова. Об этом рассказал художник, куратор выставки Аркадий Филинов в эфире проекта ПАИ-live.

Выставка не будет представлять собой сугубо иконопись. «В первую очередь это архитектура, во вторую – монументальная живопись, которая неотъемлема от архитектуры храма. Иконопись – часть архитектуры и в то же время представляет живописное искусство внутри храмового пространства», – поделился Аркадий Филинов.

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Он был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».