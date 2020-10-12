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Общество

Уникальные экспонаты, люди и явления – Аркадий Филинов на ПАИ-live о готовящейся выставке «Собор церковного искусства Пскова»

Через несколько дней, 14 октября, в Пскове откроется уникальная в своем роде выставка – «Собор церковного искусства Пскова». Выставка организована по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Уникальные экспонаты будут представлены в стенах Двора Постникова. В эфире ПАИ-live куратор выставки Аркадий Филинов показал подготовку к выставке и рассказал об уникальных людях, которые принимают в ней участие, а также явлениях и вещах, которые смогут увидеть через несколько дней псковичи под белокаменными сводами Двора Постникова.

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