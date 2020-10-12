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Общество

Аркадий Филинов: Выставка «Собор церковного искусства Пскова» – эпохальное мероприятие

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» – эпохальное мероприятие. Об этом заявил художник, куратор выставки Аркадий Филинов в эфире проекта ПАИ-live 12 октября.

По его словам, сложностью организации выставки стал сбор экспонатов из разных уголков страны.

«Скорее всего, в ближайшие десятки лет не будет такой экспозиции, когда работы собраны из Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Ленинградской и Псковской областей. В основном это частные коллекционеры и храмы», – поделился художник.

По словам Аркадия Филинова, было непросто договориться на немаленький срок забрать и довезти в сохранности в Псков собранный уникальный материал. Неоценимую помощь оказал митрополит Псковский и Порховский Тихон благодаря своим организаторским способностям, уточнил он. «Эта выставка без преувеличения – эпохальная», – подчеркнул Аркадий Филинов.

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Он был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».

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