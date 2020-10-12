Тала Нещадимова объяснила, почему упал уровень воды в реках и озерах Псковской области

15:11, 12 октября 2020, ПАИ

Жители Псковской области обращают внимание на то, что реки и озера региона изрядно обмелели. Кое-где по дну можно ходить без боязни промочить ноги. Начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова объяснила, что происходит с псковскими водоемами.

«У нас стоит сухая осень, выпало очень мало осадков, а сейчас в регионе и так продолжается период малой водности. К тому же прошедшей зимой практически не было снега, и все выпавшие осадки были в пределах нормы или ниже, поэтому для такого года такое состояние водных объектов это нормально. Ждем снега и зиму», - уточнила Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.