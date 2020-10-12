Мы используем аппаратуру психоакустического воздействия - Александр Ищенко о закулисье работы «7 Неба»

18:21, 12 октября 2020, ПАИ

В 22-летие радиостанции «7 Небо» мы продолжаем знакомить вас с её главными героями. Он своего рода тайный агент: все понимают, что он есть, но в лицо его знают единицы. Он регулирует музыкальные потоки и проникает в головы. Любой, кто настраивается на волну 107.1 Fm, чувствует его работу. «Проводник» фразы «песня в голове заела» и серый кардинал «Небес» – Александр Ищенко. Музыкальный редактор радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача» (входит в состав нашего медиахолдинга). Как студент строительного факультета связал свою жизнь с радиовещанием, на что опирается, и в чём видит причины долголетия? Об этом он рассказал нам, а мы делимся с вами.

Что-то интригующее

На радио Александр уже 18 лет. С 2002 года. О том, как всё началось, говорит следующее:

«Я очень любил музыку во всех её проявлениях. В городе появилась радиостанция «7 Небо», очень интригующая. Там практически не было живых ведущих, что-то такое неожиданное, тайное. У меня было много музыки на компакт-дисках. Общение с работниками радиостанции началось со слов: «У меня есть классная музыка, почему её нет у вас?» Спустя время позвали попробоваться ведущим. Отвёл пару эфиров по заявкам. Из этого ничего не вышло, да и меня самого больше интересовала закадровая работа радиостанции. В моём представлении, радио – это тайна. Ведущий - это верхушка айсберга, а основная масса работников не видна, не слышна, и от этого становится ещё интересней».

С ролью ведущего не срослось, но стоит отметить, что голоса в эфире появляются не просто так. На «7 Небе» был ограниченный ассортимент передач. К этому моменту всегда относились щепетильно. Если выходишь в эфир, то это должно быть коротко и по существу.

«Радистанцию слушали многие, звучать на радио – целое событие. Было волнительно для меня, да и мне не так много было, что сказать. Однокурсники отреагировали, порадовались, но всё это быстро закончилось», – добавил Александр.

Первая в Пскове

Надо понимать, что и техника не обладала современным функционалом: для того, чтобы песня играла, нужно было вставить диск.

«7 Небо» изначально было 100% автоматическим, построенным на компьютерах. Одним из первых в стране. В Пскове самым первая. Постоянно у микрофона никто не сидел. Не было говорящих голов, которые объявляли время и рассказывали, какая погода за окном. Была музыка, приветы – на тот момент неожиданный подход. Автоматика придавала ещё большей интриги. Позже этот подход развился на других станциях. Диски были, у нас до сих пор есть «штуки», которые можно проиграть», - рассказал о технических возможностях того времени наш собеседник.

Молодой студент, интересующийся музыкой. А, как мы знаем, когда ты молодой - ты знаешь и можешь лучше. Наш собеседник принёс целую гору иностранных песен, которые не звучали в эфире. Однако не всё так просто. Всегда были музыкальные редакторы. Решение было за ними. На тот момент им была Наташа Дрейлих, потом был Игорь Иванов, что же делал Александр Ищенко?

«Изначально работал выпускающим оператором - подготовка материалов разнообразных, новостей, рекламы к эфирам, и общий функционал», - говорит Александр.

Сейчас, кстати, этим занимается Дима Хлебов (тоже строитель по образованию). На «7 Небе» работает очень давно. Как он выразился, в неформальном разговоре: «Нужно глянуть в трудовой».

Объективно лучшие

Чтобы тебя подпустили к организации эфира, нужен опыт и талант. Как сказал Саша: «Нельзя просто взять, кинуть диск в шайтан-машину, и пусть оно там крутится-вертится». Рассказал он и о том, как набрать профессиональную массу.

«Когда тебе интересно в профессии, ты стараешься почерпнуть любые знания. Был на многих выездных семинарах, прошёл много обучающих программ, где можно активно пообщаться с коллегами из других городов. Когда ты «варишься в котле» своего города, появляется нехорошее ощущение: «Мы вот сами ничего не можем, то ли дело Москва, зарубежное вещание…». Это не так. Порой то, что все считают пустым и опасным для радио, выстреливает как из пушки. Потом все это берут на вооружение. Всегда нужно общаться с коллегами. Кто как делает, как видит. На радио нет ГОСТов, нет чёткого регламента. Эта работа хоть и основана на объективных знаниях - социологии, психологии - но тут более важно собственное чутьё», - отмечает Александр Ищенко.

Чутьё, как видно, нашего собеседника не подводит. Контакты с людьми своей профессии не прекращает. Делятся опытом, мыслями, идеями. В этой работе всегда приходится слушать разную палитру радиостанций, чтобы понять, как устроена механика тех или иных процессов. Всегда что-то прослушиваешь, и везде своя специфика (можно сойти с ума, но это не про нашего героя). Начиная от региональных, заканчивая зарубежными. Но дьявол кроется в деталях.

«Опыт коммерческого вещания в России - 30 лет. Это довольно большой срок, за который мы некоторое вещи переняли, а в некоторых пошли своим путём и решениями. Все подросли в техническом плане. Всё разнообразно и интересно. Когда начинали в девяносто восьмом, было 3 радиостанции, сейчас 16. Для небольшого города это большой выбор», - говорит он.

«7 Небо» объективно одна из самых популярных станций города. До прихода крупных компаний, занимающихся подсчётом рейтинга вроде «Медиаскоп», можно было только догадываться и опираться на цифры местных исследований, которые были спорными. В 2013 году мы увидели реальные независимые цифры, которые говорят, что мы двигаемся в правильном направлении.

«До этого среди коллег было мнение: «Да что они могут по сравнению с радиостанцией «Х», в которую вложили кучу денег?». Нет, можем, делаем, и мы молодцы», - уверен Александр.

Лучшая выжимка

- Каждый день выходит огромное количество песен. В любом смартфоне музыки больше, чем времени её прослушать. Большой выбор породил более строгие требования слушателей. Все мы разные, но все мы хотим получать удовольствие, включая приёмник. Как не изменять себе, как угадывать желания слушателей?

- У нас есть в голове примерный портрет аудитории, и есть шаблон – формат радио. Основное ядро аудитории - 25-40 лет, работающие, примерно пополам мужчины и женщины, ну может быть есть небольшой перекос в сторону женской аудитории. Это ориентиры создания формата станции, это не значит, что другие нам не интересны или нас совершенно не слушают. Музыка должна заинтересовать слушателя. Мы отдаём предпочтения русскоязычной (иностранные имеют меньший процент эфира, но мы стараемся держать баланс), динамичной, иногда можем поставить что-то провокационное. Главное, чтобы музыка не раздражала. Если композиция вызывает неоднозначные эмоции, откладываешь и смотришь на реакцию людей. Может тебе она кажется не подходящей, но людей зацепит. Главная цель - создать позитив.

- Что насчёт современных исполнителей? Звёзд Instagram и Tik-Tok?

- Да, сейчас много подобного материала, но, как правило, этот контент остаётся в рамках площадки, на которой был выпущен. Есть масса популярных треков, но их слушают подростки. Такие слушатели тоже у нас есть, но основная масса более возрастная, ей это не «зайдёт». Та песня, которая тебе нравится в Tik-Tok, на радио тебя будет раздражать. Это не потому, что мы такие плохие снобы, формат другой. Очень редко, когда что-то странное и смешное выстреливает и попадает в сетку. Бывает понимаешь, что тот или иной трек сильно выбивается с эфира, хотя вроде и подходит нашей аудитории. Постепенно убираю его с трансляции. Или наоборот, кажется, трек совершенно не про нас и в эфир не беру, а после очевидно, что он крайне популярен у нашей аудитории», - говорит собеседник.

- А как убедиться, что ты попал в цель, и тот, кто включил приёмник, доволен и остался с тобой?

- Сейчас много каналов, откуда ты можешь черпать информацию и проверять восприятие того или иного. Это перманентный процесс, ты оцениваешь материал постоянно. Смотришь Айтюнс, Спотифай, всевозможные чаты, группы. Наш форум можно почитать.

- Откуда всё это берётся и на каких правах вещается?

- Песни можем скачивать откуда угодно, ограничений здесь для нас нет. Главное, чтобы был качественный звук. Мы сотрудничаем с порталом, посредником между станциями и исполнителями. Помимо прямого взаимодействия, треки оттуда мы получаем студийного качества.

Платим авторам и исполнителям. Это не всегда один и тот же человек. Есть Российское Авторское Общество (РАО), есть Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Заполняем форму, пишем кого и сколько раз играли.

Александр человек скромный, и по части похвалы к своей работе и успехов крайне сдержан. Отметил, что когда делаешь вещи, которые тебе самому нравятся, и при этом находят отклик долгое время, это придаёт сил. На данный момент в архивах радиостанции около 20 000 треков.

Поговорили и о своего рода визитной карточке станции – «Шоу шепелявых».

«Провокационное шоу. Иногда могут раздражать, но по большей части цепляют. Это лёгкий жанр. Такой, который заставляет тебя улыбнуться, даже если это что-то знакомое. Иногда сам ржу в голосину над парадоксальным юмором. Правда, писать шутки столько лет не просто. Чувствуется, что ребятам тяжело, но они стараются. За все года не повторялись. Понятно, что это не только их продукт, там есть и старые анекдоты, и «баянные» шутки. Сейчас вообще задача усложняется. Соцсети завалены мемами, и по телевизору много юмористических передач. Пока запишешь, отправишь, шутка уже остынет», - рассказал Александр Ищенко.

Гром «Небес»

Какую бы надёжную конструкцию эфира ты бы не выстроил, и как бы хорошо ни закрепил все провода, порой случаются форс-мажоры. Наш собеседник поделился историями о том, как он ругал и его ругали.

«Всегда строго отношусь к затянутым моментам. Бывает, что ведущих понесёт и их не остановить. Есть золотое правило трёх минут - это стандарт. Будь то рекламный блок, песня или спич. Слушатель переключится, если переборщишь. Когда происходит подобное, могу появиться за стеклом и устроить взбучку. В техническом плане тоже были сбои. Сергей Карпов (мы скажем цензурно, но вы поймёте как звучало на самом деле) «неуклюжий человек», умудрялся ломать всё подряд, а потом говорил: «Я ничего не трогал». Приборы под столом, тут что-то нажал, тут выключил. Всё работало, пока он не усаживался к микрофону. Бывает едешь в машине, звонок. «Саша! У нас всё сломалось!». Я обычно говорил: «Отойди и всё заработает».

Были и яростные фанаты.

«Давным-давно женщина звонила, обещала проблемы, грозила карой небесной. Ей не нравилась музыка. Спрашивала, почему мы не играем песни другой радиостанции. На предложение включить другую радиостанцию мы слышали: «А я хочу, чтобы играло на этой», - смеется Ищенко.

Наш герой оказался тоже не без греха. Бывали случаи, когда получал «по шапке» от начальника.

«Играли в эфире песня Дана Балана «Секс», она очень смутила руководителя нашей компании. Редкий случай, когда вмешались в вопросы музыки и попросили убрать трек. Мол, я еду с ребёнком в садик, а у нас эфире «такое»! И это учитывая то, что мы играли и более провокационные англоязычные песни. Это был хит в тот момент, поэтому решил убрать слово «секс», оставив проигрыш. Руководителя это удовлетворило. У нас все в принципе понимающие и с юмором. Для памяти в фонотеке трек так и остался исправленным», - вспоминает Александр

Ещё есть порох

В финале разговора попросили поделиться мыслями по поводу 22-х лет существования.

- В чём секрет?

- Глобального секрета нет. Меня веселила одна статья, она была ещё на заре моей работы на радио. Там с серьёзным видом писали, что мы используем аппаратуру психоакустического воздействия, на которой вещали диктаторы. Гипнотизируем. В комментариях писали: «Я так и знал!». Ничего подобного, к сожалению для нас и к счастью для слушателей, у нас нет, хотя у нас был прибор «Психоакустическая обработка», который совсем не об этом, просто подравнивал частоты. Валяется в шкафу до сих пор.

Лёгкость – вот, наверное, главное отличие. Мы никого не учим, не наставляем. Дарим хорошее настроение и делаем это с радостью. Мы сами в хорошем настроении. Наверное, это чувствуется. Есть ещё определённый порох и есть, чем порадовать и развлечь.



