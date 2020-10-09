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Экономика

ВТБ поддержал предложение Минфина продлить льготную ипотеку на 2021 год

ВТБ поддержал предложение Минфина продлить программу льготной ипотеки на 2021 год. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников: «В этом году именно она стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли. Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 млрд еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 трлн рублей.

Господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке даже в столь сложное для экономики страны время. Только ВТБ начиная с апреля выдал по ней почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей. Во многом она способствовала тому, что прошедший сентябрь, когда мы снизили ставку по госпрограмме до 6,1%, стал для нашего банка рекордным по выдаче жилищных кредитов в этом году. 

Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по этому вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения».

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