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Общество

Пьяного петербуржца за рулем иномарки задержали в Пскове

В Пскове полицейские поймали пьяного автомобилиста из Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, возле дома на улице Максима Горького сотрудники ГИБДД остановили иномарку. Водителем оказался 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

После проверки выяснилось, что автомобилист уже не первый раз садился за руль пьяным. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность.

Пьяных водителей-рецидивистов задержали также в Псковском и Печорском районах.

Кроме того, сотрудникам полиции удалось поймать и нетрезвых водителей мопедов. Один из них ехал по улице Жалиса в Новосокольниках, другой выехал на трассу Псков - Великий Новгород в Порховском районе.

Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку по всем выявленным нарушениям.

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