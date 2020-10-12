Первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявлен в Мексике

21:16, 12 октября 2020, ПАИ

Первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявлен в Мексике. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Agencia EFE.

Случай диагностирован у 54-летней женщины. Симптомы коронавируса у пациентки появились в конце сентября, после чего ее госпитализировали. В больнице у женщины выявили COVID-19, а через несколько дней обнаружили грипп.

По словам эпидемиолога Хосе Луиса Аломиа, у этого есть логичное объяснение – ослабленный различными заболеваниями организм пациентки (аутоиммунными, раком, ожирением и хроническим заболеванием легких).