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Общество

Владимир Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций

Владимир Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций, пишет РИА Новости. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - говорится в документе.

Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых болезней, отслеживать распространение заболеваний, оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер. Комиссию возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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