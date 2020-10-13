Органистка из Москвы выступит в Печорах 16 октября
16 октября в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится очередной концерт органной музыки «Сердце поэта. Музыка эпохи романтизма». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов, органистка из москвы Юлия Иконникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.
В программе:
С. Франк (1822-1890) Финал ор.21
Э. Григ (1843-1907) «Канон» op.38, n.8; «Кобольд» op.71, n.3; «Люблю тебя» op.41, n.3
Ф. Мендельсон (1809-1847) Соната фа-минор в 4-х частях op.65, n.1
Дж. Россини (1792-1868) Увертюра из оперы «Сорока-воровка»
Э. Григ «Лирическая пьеса» op.43, n.5; «Сердце поэта» op.52, n.3; «Весной» op.43, n.6
Х. Андриссен (1892-1981) Токката (1917 г.)
Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.