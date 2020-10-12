Банк России выпустил монеты, посвященные медикам

23:28, 12 октября 2020, ПАИ

Банк России выпустил монеты, посвященные медикам, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ РФ.

Монета номиналом 25 рублей выпущена в обращение 12 октября массовым тиражом 5 млн штук. На реверсе монеты изображены два медика в защитных костюмах, на аверсе монеты изображен герб России, а также указаны номинал монеты (25 руб.) и год ее выпуска (2020 г.).

Одновременно в обращение выпущена памятная монета номиналом 10 рублей и тиражом 1 млн штук. Монета посвящена работникам транспортной сферы. На реверсе изображены самолет, поезд и автомобиль и стоящий на их фоне человек с эмблемой Минтранса на рукаве рубашки.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.